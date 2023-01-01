Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни. Элизабет Блэкберн, Элисса Эпель. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

За открытие механизмов защиты хромосом теломерами и фермента теломеразы американский ученый-цитогенетик, исследователь старения Элизабет Элен Блэкберн вместе с двумя коллегами в 2009 году получила Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Элизабет Блэкберн и медицинский психолог Элисса Эпель написали книгу «Эффект теломер: революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни» — о том, как защитить свои теломеры, предотвратить их сокращение и даже обратить этот процесс вспять (оказывается, это тоже возможно).

Если следовать советам Элизабет Блэкберн и Элиссы Эпель, состояние своих теломер — и всего организма — можно существенно улучшить. В советах нет ничего сложного или необычного — они касаются здорового образа жизни, психогигиены и здорового окружения. И все же, несмотря на простоту, эти советы действительно работают — авторы книги уже получили результаты исследований, согласно которым хотя бы несколько рекомендаций из этой книги, воплощенных в жизнь, дают отличный эффект максимум за четыре месяца.



Эффект теломер слушать на видеосервисе Wink.