Эффект дедлайна. 9 способов эффективно управлять временными рамками. Кристофер Кокс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мы срываем дедлайны, даже если задача не суперсрочная и время еe выполнения мы определяли сами. В этой книге Кристофер Кокс, писатель и главный редактор Harper's Magazine, рассказывает про 9 стратегий управления временными рамками, которые помогут вам грамотно распределять свои ресурсы, конкретизи�ровать цели и задачи и научиться мыслить нестандартно.



Эффект дедлайна слушать на видеосервисе Wink.