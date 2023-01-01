WinkАудиокнигиЭффект дедлайна. 9 способов эффективно управлять временными рамками. Кристофер Кокс
Эффект дедлайна. 9 способов эффективно управлять временными рамками. Кристофер Кокс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие377 мин16+
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Сюжет
Мы срываем дедлайны, даже если задача не суперсрочная и время еe выполнения мы определяли сами. В этой книге Кристофер Кокс, писатель и главный редактор Harper's Magazine, рассказывает про 9 стратегий управления временными рамками, которые помогут вам грамотно распределять свои ресурсы, конкретизи�ровать цели и задачи и научиться мыслить нестандартно.
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