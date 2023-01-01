Ее последнее прощай. Мелинда Ли (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Молодая женщина выходит из дома… и бесследно исчезает. Под подозрение попадает муж пропавшей. Не найдя поддержки у полицейских, он обращается за помощью к Морган Дейн, рассчитывая, что она сможет найти жену и доказать его невиновность. Морган полна решимости отыскать пропавшую женщину. Она объединяется с частным детективом Лансом Крюгером, но чем глубже они копают, тем опаснее становится их расследование. У Морган несколько подозреваемых. Кто же из них настоящий преступник и действовал ли он в одиночку? Морган предстоит выследить маньяка, чтобы защитить свою собственную семью… Найти его оказывается проще, чем можно было бы предположить. Ей даже не нужно выходить из дома, ведь его следующая цель – она. Никогда не знаешь, что случится через час, день или неделю, поэтому нужно быть осторожным с тем, что и как ты говоришь, ведь эти слова могут оказаться последним… «прощай».



Ее последнее прощай слушать на видеосервисе Wink.