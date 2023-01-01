Ее мать. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

К тридцати годам жизнь Анны Березиной всё ещё так и не сложилась. Она продолжала жить с матерью Зоей Андреевной, которая на свой лад пыталась устроить судьбу своей единственной дочери и за её спиной «сосватала» дочь выгодному жениху. Анна продолжала помнить того единственного мужчину Якова, брак с которым так и не состоялся семь лет назад. Начальник Анны, Сергей Петрович, которого так желала видеть рядом с дочерью мать Анна, предложил ей стать главным бухгалтером на его фирме. Своё предложение Сергей Петрович решил подкрепить неожиданным поцелуем прямо в машине. Войдя в раж, он принялся обнимать Анну и попытался залезть ей под юбку. Анна дала ему пощёчину и выскочила из машины. Сергей Петрович крикнул ей вдогонку, что она уволена. Узнав о том, что Анна решила уйти с работы, Зоя Андреевна крупно поссорилась с дочерью. Она заявила, что Анна не понимает своего счастья, и могла бы жить обеспеченной жизнью, если бы немного потерпела. Однажды Анна застала у них в гостях старую знакомую матери, Любовь Николаевну, работавшую когда-то врачом-гинекологом. Анна, наконец, решила допытаться у Любови Николаевны – на самом ли деле Анне нельзя было рожать ребёнка семь лет назад – ведь именно старая подруга матери поставила Анне тогда такой диагноз и уговорила сделать аборт, после которого Анна осталась бесплодной. Любовь Николаевна попыталась уйти от прямого ответа, и Анна поняла, что была обманута собственной матерью. Придя домой, она попыталась всё выяснить у матери, но той стало плохо с сердцем. Каково же было изумление Анны, когда на вызов приехал врач скорой Яков Самарин, в которого она была когда-то влюблена. Зоя Андреевна, увидев Якова, была удивлена не меньше дочери. Выяснилось, что её приступ был обыкновенной симуляцией. Анна решила поговорить с Яковом, но тот сурово оборвал разговор, заявив, что уехал семь лет назад потому, что Анна сама прогнала его. Анна была в недоумении, и тогда Яков объяснил, что Зоя Андреевна передала ему записку Анны, в которой та просила оставить её в покое. Поняв, что мать показала Якову записку, которую Анна писала не любимому, а своей матери, молодая женщина пришла в ужас. Она вдруг поняла, что виновницей всех её жизненных бед была её собственная мать. Яков ничего не желал больше слышать, и Анна поняла, что потеряла его навсегда. От отчаяния она приняла предложение бывшего директора Сергея Петровича стать его любовницей. Мать позвонила Анне и стала умолять её простить. Она сообщила, что всё рассказала неожиданно пришедшему к ней Якову. Анне было невыносимо тягостно, и она решила выпить смертельную дозу снотворного. В последний момент к ней в квартиру ворвался Яков и остановил её.



Ее мать слушать на видеосервисе Wink.