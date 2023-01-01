Ее мать. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Ее мать. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Ее мать. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

К тридцати годам жизнь Анны Березиной всё ещё так и не сложилась. Она продолжала жить с матерью Зоей Андреевной, которая на свой лад пыталась устроить судьбу своей единственной дочери и за её спиной «сосватала» дочь выгодному жениху. Анна продолжала помнить того единственного мужчину Якова, брак с которым так и не состоялся семь лет назад. Начальник Анны, Сергей Петрович, которого так желала видеть рядом с дочерью мать Анна, предложил ей стать главным бухгалтером на его фирме. Своё предложение Сергей Петрович решил подкрепить неожиданным поцелуем прямо в машине. Войдя в раж, он принялся обнимать Анну и попытался залезть ей под юбку. Анна дала ему пощёчину и выскочила из машины. Сергей Петрович крикнул ей вдогонку, что она уволена. Узнав о том, что Анна решила уйти с работы, Зоя Андреевна крупно поссорилась с дочерью. Она заявила, что Анна не понимает своего счастья, и могла бы жить обеспеченной жизнью, если бы немного потерпела. Однажды Анна застала у них в гостях старую знакомую матери, Любовь Николаевну, работавшую когда-то врачом-гинекологом. Анна, наконец, решила допытаться у Любови Николаевны – на самом ли деле Анне нельзя было рожать ребёнка семь лет назад – ведь именно старая подруга матери поставила Анне тогда такой диагноз и уговорила сделать аборт, после которого Анна осталась бесплодной. Любовь Николаевна попыталась уйти от прямого ответа, и Анна поняла, что была обманута собственной матерью. Придя домой, она попыталась всё выяснить у матери, но той стало плохо с сердцем. Каково же было изумление Анны, когда на вызов приехал врач скорой Яков Самарин, в которого она была когда-то влюблена. Зоя Андреевна, увидев Якова, была удивлена не меньше дочери. Выяснилось, что её приступ был обыкновенной симуляцией. Анна решила поговорить с Яковом, но тот сурово оборвал разговор, заявив, что уехал семь лет назад потому, что Анна сама прогнала его. Анна была в недоумении, и тогда Яков объяснил, что Зоя Андреевна передала ему записку Анны, в которой та просила оставить её в покое. Поняв, что мать показала Якову записку, которую Анна писала не любимому, а своей матери, молодая женщина пришла в ужас. Она вдруг поняла, что виновницей всех её жизненных бед была её собственная мать. Яков ничего не желал больше слышать, и Анна поняла, что потеряла его навсегда. От отчаяния она приняла предложение бывшего директора Сергея Петровича стать его любовницей. Мать позвонила Анне и стала умолять её простить. Она сообщила, что всё рассказала неожиданно пришедшему к ней Якову. Анне было невыносимо тягостно, и она решила выпить смертельную дозу снотворного. В последний момент к ней в квартиру ворвался Яков и остановил её.

Ее мать слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг