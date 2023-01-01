Ее королевское высочество. Рейчел Хокинс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

История о взаимоотношениях королевских особ и обычных людей. Вам точно захочется продолжения. Когда Милли Квинт узнает, что ее подруга теперь целуется с кем-то еще, ее сердце разбивается на мелкие осколки. В попытке сбежать как можно дальше из Хьюстона девушка подает заявку на стипендию в школу-пансион. Теперь ей предстоит отправиться в горную Шотландию, в одно из самых привилегированных учебных заведений, где стены увиты плющом. Есть только одна проблема: соседка Милли по имени Флора ведет себя как капризная принцесса. Хотя она и есть настоящая принцесса… Шотландии. Поначалу девушки терпеть друг друга не могут, но вскоре Милли уже не может понять, какие у них отношения. Флора может стать новой главой в ее жизни, но шансов на счастливый финал у них практически нет, ведь реальная жизнь далеко не сказка.



Ее королевское высочество слушать на видеосервисе Wink.