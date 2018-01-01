Единство со всей жизнью. Экхарт Толле (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Экхарт Толле – современный духовный учитель, которого нельзя относить к какой-то конкретной религии и традиции. В своих сочинениях и семинарах он предлагает простое, но глубокое послание людям вне зависимости от их религиозной, этической или политической принадлежности. Воззрения Экхарта Толле – простая и вневременная попытка открыть человеку дорогу от страданий к миру. Постоянно путешествуя и совершенствуясь, Толле открывает новые горизонты человеческого сознания и самоопределения, от того его мысли отличаются ясностью древних духовных учителей и своей непревзойденной афористичностью. © Storysidе



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