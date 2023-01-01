Ecce Homo. Фридрих Ницше (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Фридрих Ницше – немецкий философ, известный своими неоднозначными произведениями. У него были ярые поклонники, в том числе, среди русской интеллигенции, но были и те, кто не понимал его философию, видя в его оригинальном стиле безумие больного человека. Кем же он был – сумасшедшим или гением, опередившим время?.. Ecce Homo" – одна из последних, написанных им работ до того, как безумие окончательно поглотило его разум. Это набор автобиографических заметок, написанных, по словам Ницше, за месяц.



Ecce Homo слушать на видеосервисе Wink.