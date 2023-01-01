«E-mail – не воробей, вылетит – не поймаешь», или Правила электронной переписки (сетикет). Елена Игнатьева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сегодня электронная сеть является аналогом реального мира. И правила бизнес-сетикета направлены на установление и поддержку хороших и адекватных отношений между коммерческими структурами и клиентами. «Международный деловой этикет» – это серия аудиоподкастов, разбитых по тематикам. Здесь вы найдете много интересной информации об истории возникновения этикетных правил, исторических фактов и забавных историй, связанных с несоблюдением правил делового этикета.



«E-mail – не воробей, вылетит – не поймаешь», или Правила электронной переписки (сетикет) слушать на видеосервисе Wink.