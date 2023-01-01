E-commerce. Как завоевать клиента и не потерять деньги. Алексей Казакевич (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Алексей Казакевич, эксперт по диджитализации бизнеса, рассказывает, как сделать интернет-магазин более эффективным и прибыльным, а жизнь покупателей – лучше. Далеко не каждое взаимодействие с интернет-магазинами оставляет у клиента приятные воспоминания. Цель автора – показать, почему это происходит и как такого не допустить. Если у вас уже есть клиенты или вы только строите наполеоновские планы по их привлечению, если хотите сделать себе информационный сайт, интернет-магазин или маркетплейс – эта аудиокнига будет вам полезна.



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