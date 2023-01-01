Джейн Эйр (спектакль). Шарлотта Бронте (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

“Джейн Эйр” – книга на все времена, книга, от которой невозможно оторваться! В чем секрет ее волшебного обаяния? Что заставляет, затаив дыхание, сопереживать маленькой невзрачной девчушке? Наверное, не только захватывающий сюжет, не только вечно интересная история “Золушки”. Джейн – это сердце, которое огонь невзгод закаляет и заставляет блистать – но не как сталь, а как золото – мягким, теплым и драгоценным светом великой любви. В ролях: Анна Каменкова, Сергей Колесников, Вячеслав Шалевич, Татьяна Шатилова, Александр Тараньжин, Елена Шолохова, Екатерина Григорян, Артем Григорян, Наталья Лоскутова, Сергей Кутасов, Ирина Пономарева, Татьяна Веселкина, Марк Гейхман, Вячеслав Шолохов, Лариса Гребенщикова, Дмитрий Писаренко. Инсценировка – Наталия Шолохова. Режиссер-постановщик – Дмитрий Трухан. Музыкальное оформление – Игорь Шинкарев. Продюсер – Сергей Григорян.



Джейн Эйр (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.