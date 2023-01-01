Джерри – островитянин. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Тридцать первый том Полного собрания сочинений выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя одно из самый любимых читателями произведений писателя – роман «Джерри-островитянин». Рассказ о невероятных приключениях ирландских терьеров Джерри и Майкла, об их благородстве, верности, бесстрашии в самых сложных ситуациях, никого не оставляет равнодушным. Сколько в мире собак, названных Майклами и Джерри в честь героев Джека Лондона, сколько людей завели себе четвероногого друга под впечатлением этого уникального произведения… Дикая собака была физически более развита, чем Джерри, сильнее и злее, чем он но в жилах Джерри текла голубая кровь, он был храбр и чистокровен. Дикая собака тоже появилась на свет в результате не менее сурового отбора, но здесь отбор носил иной характер. Из лесных предков, от которых она происходила, выживали самые трусливые. По своей охоте они никогда не вступали в бой с сильнейшим противником. Они никогда не нападали на открытом месте, за исключением тех случаев, когда добыча была слаба или беззащитна. Храбрость они заменили пресмыканием, и ускользали, прятались от опасности…



Джерри – островитянин слушать на видеосервисе Wink.