Джек Восьмеркин – американец. Николай Смирнов (книга, 2011) слушать онлайн

Сюжет

Америка – страна благополучия и равенства! Как давно она притягивала к себе авантюристов и мечтателей. Вот и герой Николая Смирнова попадает туда совсем юным. Но вдруг новый поворот судьбы, и американец Джек возвращается на родину, в страну еще более молодую – революционную Россию… Шаг за шагом мы пройдем вместе с ним сквозь вихрь невероятных приключений… А в финале, преодолев все преграды и радости созидания будущего, мы невольно задумаемся,– так где же истинное место для фантазеров и романтиков?!



Джек Восьмеркин – американец слушать на видеосервисе Wink.