Джек Ричер, или Синяя луна. Ли Чайлд
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Джек Ричер, или Синяя луна. Ли Чайлд

Джек Ричер, или Синяя луна. Ли Чайлд (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы674 мин16+

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Сюжет

БЕСТСЕЛЛЕР №1 NEW YORK TIMES Ли Чайлд – самый популярный в мире автор в жанре «крутого» детектива. Каждый его роман о Джеке Ричере становился бестселлером №1 New York Times. Новых книг из этой серии с нетерпением ожидают десятки миллионов читателей по всему миру. Этот мир изменчив, но изредка все становится так, как надо. В безымянном американском городке за контроль над его жизнью борются две криминальные группировки. Все у них идет путем – до тех пор, пока в городок не приезжает Джек Ричер. Он обучен замечать мелочи. Сидя в ночном автобусе, Ричер приметил спящего старика, из кармана которого торчал пухлый конверт с наличностью. А еще – какого-то молодого паренька, с жадностью смотрящего на этот конверт. Грабитель делает свой ход – Ричер делает свой. Шах и мат. Старик перепуган и загнан в угол. Оказывается, молодой грабитель – это пустяки. Его реальная проблема гораздо, гораздо серьезнее. В свое время он сделал пару ошибок – и теперь должен уйму денег одной из городских банд. Ричер решает помочь ему… Шансы на успех гораздо выше, если в дело вступает Джек Ричер. Это уж будьте уверены. Жестокий, но справедливый Джек Ричер – самый крутой персонаж самой крутой из ныне продолжающихся книжных серий. Стивен Кинг Это один из лучших романов Чайлда. The Times

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