WinkАудиокнигиДжареф. Кровь. Лидия Владимировна Ощепкова
Джареф. Кровь. Лидия Владимировна Ощепкова (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Фэнтези, Фантастика18+
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Сюжет
Дэйр – огромная Вселенная со своими законами, богами и расами. Магический мир, где маги познают энергию мира. Мир сражений, где гибнут за честь, семью и род, за государей и, просто, по-глупости. Вселенная открытий, путеводных нитей и клубков. Знаков. Оговорок. Умалчиваний. Мудрецов, глупцов и пустоплетов. Мир страха и радости. Здесь Судьбы всех рожденных мира сплетены в канву Жизни. Осталось только найти свою Нить. Звукорежиссер – Эмиль Сатбаков Обложка – Павел Кунгурцев
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