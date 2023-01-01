Дзержинский. Леонид Млечин,Феликс Дзержинский (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Эта аудиокнига, представляемая студией «Ардис», посвящена человеку, чья жизнь и деятельность вызывает у нынешних поколений противоречивые чувства. Непримиримый борец с контрреволюцией, создатель устрашающей многих ЧК, тот, кому было поручено вернуть к нормальной жизни огромное число беспр�изорников, человек, чьё имя носил один из символов советского прошлого нашей страны – фотоаппарат ФЭД – Феликс Эдмундович Дзержинский. В аудиокнигу включена книга Л. Млечина посвященная Ф. Дзержинскому, а также его автобиография и дневниковые записи.



Дзержинский слушать на видеосервисе Wink.