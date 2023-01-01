WinkАудиокнигиДзен в декрете, или Как не сойти с ума от счастья. Режим, сон, воспитание и хорошее настроение. Алена Зюрикова
Дзен в декрете, или Как не сойти с ума от счастья. Режим, сон, воспитание и хорошее настроение. Алена Зюрикова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Медицина, здоровье, красота372 мин12+
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Сюжет
Материнство может быть легким! Если с рождения закладывать ребенку правильные привычки, можно значительно облегчить себе жизнь. В этой аудиокниге вы найдете советы по организации режима дня, питания и сна – их эффективность подтверждена огромным #дваждыдваопытом многодетной мамы. Она доказ�ала, что материнство может быть легким, если правильно все организовать. И тогда каждая без исключения мама может вновь начать высыпаться, уделять время себе и мужу и не сходить с ума от свалившегося на нее счастья…
Дзен в декрете, или Как не сойти с ума от счастья слушать на видеосервисе Wink.