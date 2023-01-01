WinkАудиокнигиДзен для подростков. 40 способов сохранять спокойствие в сложные времена. Таня Ричардсон. Ключевые идеи книги.
Дзен для подростков. 40 способов сохранять спокойствие в сложные времена. Таня Ричардсон. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
63 мин16+
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Сюжет
Опираясь на восточную и западную философии, а также личный опыт, Таня Ричардсон предлагает подростку 40 практик, с помощью которых он научится справляться со стрессом, добиваться задуманного и продолжать радоваться жизни в сложную, но захватывающую эпоху взросления. В своей книге Таня не только приводит работающие техники по управлению эмоциями, но и помогает развить осознанность и найти ответы на вопросы: «Чего я хочу?», «Что на самом деле приносит мне радость и удовлетворение?», «Как мне реализовать свой творческий потенциал?».
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