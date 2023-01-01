Дюймовочка / Thumbelina. Ганс Христиан Андерсен (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к одноименной книге. Книга представляет собой адаптацию сказки великого датского писателя Ханса Кристиана Андерсена (1805–1875) «Дюймовочка» на английском языке. Это одна из лучших сказок знаменитого писателя, широко известная в нашей стране. Она сразу пришлась по душе не только детям, но и взрослым. В ней рассказывается о маленькой, красивой и доброй девочке, появившейся на свет из цветка. Данное пособие разработано в соответствии с новыми требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Оно поможет учащимся начальной школы подготовиться к обязательному для каждого ученика итоговому экзамену по английскому языку в новом формате. Пособие адресовано учащимся 3–4 классов образовательных учреждений, а также широкому кругу лиц, изучающих английский язык.



Дюймовочка / Thumbelina слушать на видеосервисе Wink.