Дыхание. Как его наладить, чтобы расслабиться и улучшить здоровье. Ричи Босток (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Необходимо проконсультироваться со специалистом перед совершением любых рекомендуемых действий. Ваша жизнь начинается с первого вздоха и заканчивается последним, каждый год вы вдыхаете около 8 миллионов раз, но даже не подозреваете, что на самом деле не умеете правильно дышать. А ведь дыхание – настоящая суперсила и может подзарядить лучше, чем чашка эспрессо, помочь ясно и креативно мыслить, успокоить встревоженный разум и расслабиться в считанные минуты. У этого процесса есть свои правила, методики и лайфхаки, которыми в своей книге и делится тренер Ричи Босток. Он расскажет, какие неправильные дыхательные привычки подрывают здоровье, как от них избавиться, а также как начать дышать правильно. Вы научитесь контролировать стресс и тревожность, разовьете гибкость грудной клетки, повысите свои спортивные показатели и улучшите эмоциональное состояние.



Дыхание слушать на видеосервисе Wink.