WinkАудиокнигиДьяволиада. Михаил Булгаков
Дьяволиада. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика135 мин12+
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Сюжет
"Дьяволиада" Михаила Булгакова – это повесть-гротеск, смешная и горькая сатира на государственную бюрократию. Автор показывает беззащитность и бессилие обыкновенного человека перед могуществом самородящегося и самонастраивающегося бюрократического аппарата. Но самое ужасное состои�т в том, что люди привыкают к системе отношений, им насаждаемых, и начинают считать их естественными, какие бы фантастически уродливые формы они не принимали.
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