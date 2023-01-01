Дьяволиада. Михаил Булгаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Впервые повесть Дьяволиада была опубликована в альманахе «Недра» в 1924 году. 31 августа 1923 г. в письме Ю. Л. Слезкину Булгаков сообщал: «„Дьяволиаду“ я кончил, но вряд ли она где-нибудь пройдет. Лежнев отказался ее взять». 9 сентября Булгаков записывает в дневнике: «Сегодня опять я ездил к Толстому на дачу и читал у него свой рассказ „Дьяволиада". Он хвалил, берет этот рассказ в Петербург и хочет пристроить его в журнал „Звезда" со своим предисловием. Но меня-то самого рассказ не удовлетворяет». Причина, по которой повесть не была напечатана в «Звезде» неизвестна, возможно, что Булгаков еще раньше договорился о выпуске этого сочинения в «Недрах» Н. С. Ангарского. Об этом косвенно свидетельствует записка (к сожалению, не датированная) Булгакова к сестре Н. А. Земской: «…я продал в „Недра" рассказ „Дьяволиада"…» (по мнению Н. А. Земской, записка была написана летом 1923 г.). 19 октября 1923 г. писатель делает короткую запись в дневнике: «Жду ответа из „Недр" насчет „Дьяволиады"». А через неделю, 26 октября, Булгаков эту запись детализирует: «По дороге из „Гудка" заходил в „Недра" к П. Н. Зайцеву. Повесть моя „Дьяволиада" принята, но не дают больше чем 50 руб. за лист. И денег не будет раньше следующей недели. Повесть дурацкая, ни к черту не годная. Но Вересаеву (он один из редакторов „Недр") очень понравилась». Последующие записи в дневнике также представляют немалый интерес. 29 октября: «…Андрей [Земский]. Он читал мою „Дьяволиаду". Говорил, что у меня новый жанр и редкая ...Слушайте книгу.



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