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Дьявол среди людей. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Русская литература278 мин12+
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Сюжет
В аудиокнигу включена повесть Аркадия Стругацкого «Дьявол среди людей», написанная при участии Бориса Стругацкого и изданная под псевдонимом С.Ярославцев. Став журналистом провинциальной газеты, Ким Волошин едет работать на ликвидацию радиоактивной аварии в Полынь-городе и заболевает странной болезнью. После этого люди, творящие зло ему или его близким, начинают погибать…
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