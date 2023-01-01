Дьявол среди людей. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В аудиокнигу включена повесть Аркадия Стругацкого «Дьявол среди людей», написанная при участии Бориса Стругацкого и изданная под псевдонимом С.Ярославцев. Став журналистом провинциальной газеты, Ким Волошин едет работать на ликвидацию радиоактивной аварии в Полынь-городе и заболевает странной болезнью. После этого люди, творящие зло ему или его близким, начинают погибать…



Дьявол среди людей слушать на видеосервисе Wink.