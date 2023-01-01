Дьявол. Александр Амфитеатров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вниманию интересующейся публики предлагается историко-литературоведческое исследование «Дьявол», написанное господином Амфитеатровым на основе фундаментального труда профессора литературы и сравнительного языкознания Туринского университета Артуро Графа (Arturo Graf «Il Diavolo»). Настоящее издание переработано и значительно расширено уникальным обзором отечественных литературных источников. Вы самостоятельно ознакомитесь с инфернальными свидетельствами от протопопа Аввакума и Феофана Прокоповича до творческого осмысления [опиcываемой темы] господ Гоголя и Лескова. И не только! Вам предстоит проследить всю историю этого литературного феномена от его зарождения через дихотомию добра и зла до его смерти и забвения. Издание 1911г. одобрено Святейшим правительствующим синодом как не заключающее в себе ничего противного закону Божию, правилам государственным и благонравию. Для музыкального оформления использован фрагмент арии Мефистофеля из оперы Шарля Гуно «Фауст» (на русском языке), Большой театр СССР, 1948г., Партию исполняет – русский советский оперный певец (бас) Александр Степанович Пирогов (1899-1964), представитель певческой династии Пироговых. Обладатель голоса редкой красоты и выразительности, широкого диапазона и неповторимого тембра.



Дьявол слушать на видеосервисе Wink.