Дядюшкин сон. Крокодил. Скверный анекдот. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Основные черты повестей и рассказов Ф.М.Достоевского – это театрализация действия, скандальное и, одновременно, трагическое развитие событий, усложненный психологический рисунок. "Дядюшкин сон" (1859) – комическая повесть о старике-волоките, эдаком «обломке аристократии». Перчатки, галстуки, жилеты и духи не в состоянии превратить «мертвеца на пружинах» в юношу … "Крокодил" (1865) – первоначальное название – «О муже, съеденном крокодилом» – острокомическая, гротескная ситуация рассказа напомнит слушателю известное произведение Гоголя «Нос». "Скверный анекдот" (1862) – жесткая сатира на бюрократических деятелей эпохи реформ.



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