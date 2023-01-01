Дядя Саша. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Дядя Саша. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Дядя Саша. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Несколько лет назад в автокатастрофе погиб лучший друг Александра Грибанова со своей женой, в которую Александр был безнадежно влюблен. С тех пор он полностью взял на себя заботу о семье погибших – матери друга и маленькой дочке Тане. А поскольку квартира Тани с бабушкой находилась на одной лестничной площадке с Александром, то и жили они, по сути, одной семьей. Своей семьи он так и не создал, а Таню растил, как дочь. Четыре года назад Александр уехал на заработки в загранкомандировку, а вернулся оттуда с невестой Полиной. За полгода до этого, бабушка Тани умерла, а Александр даже не смог приехать на похороны. Все это время они с Таней общались лишь по телефону и Интернету. Полина сразу невзлюбила повзрослевшую и похорошевшую Таню, увидев в ней соперницу. Между любимыми женщинами Александра стали возникать ссоры. Вскоре Таня сообщила, что тоже собирается замуж. Ее избранник – успешный тридцативосьмилетний фотохудожник. Полина всячески поддерживала разговоры о будущей свадьбе. Александра же новость о предстоящем замужестве Тани сильно расстроила. Он и сам не мог объяснить себе, почему… Ему казалось, что Таня еще слишком молода для замужества, а ее избранник – слишком стар для нее. Однажды жених Тани Виктор устроил ей скандал, заявив, что все знает про её близкие отношения с «дядей Сашей». Александр был возмущен чудовищно несправедливым обвинением! И вскоре выяснил, что в порыве ревности это сделала Полина, которая уже давно заметила, что Александр влюблен в Таню. Александр едет к Виктору, чтобы оправдать Таню в глазах жениха и неожиданно признается, что действительно любит ее. Полина, поняв, что у них с Александром нет будущего, уезжает. А Таня, ушедшая от Виктора, признается Александру, что давным-давно любит его и ждет, когда же он сделает первый шаг.

Дядя Саша слушать на видеосервисе Wink.

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