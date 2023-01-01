Двоюродная жизнь. Денис Драгунский (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Зоркий писательский взгляд Дениса Драгунского, мэтра короткой прозы, всегда направлен в недра человеческой души. Ему не нужно много времени, чтобы ее рассмотреть, а чтобы о ней рассказать – нужно еще меньше. В новом сборнике «Двоюродная жизнь» более восьмидесяти зарисовок, в которых жизнь представлена во всем ее многообразии. Здесь есть и рассуждения о счастье, и фантасмагорические интервью, и ресторанные хроники. В рассказах неисчислимая вереница персонажей, ничем друг с другом не связанных. Мы застаем их в круговороте личных проблем и переживаний, почти врасплох, занятых чем-то своим, чем-то, чем они возможно и не хотели бы делиться. Жизнь не всегда похожа на сказку. Скорее – на литературный очерк. Именно из таких очерков состоит сборник «Двоюродная жизнь». Автор рассказывает о жизни честно, без прикрас и купюр, сталкивая реальность с мечтой и оголяя человеческую натуру. Его слова метят в сердце и всегда попадают в цель, без исключения. Денис Драгунский – писатель и журналист, автор книг «Автопортрет неизвестного», «Фабрика прозы», «Богач и его актер», «Обманщики» и многих других. Слушайте сборник рассказов в авторском исполнении Дениса Драгунского и журналиста и радиоведущего Олега Булгака. «Конечно, было бы „вульгарным социологизмом“, как говорили некогда, сводить особенности прозы Дениса Драгунского к особенностям его биографии, но невозможно не заметить: его короткие тексты – это тексты умного, образованного, многоопытного человека… которому не нужно ничего доказывать себе и читателям»,– Михаил Визель «Драгунский изобрел свой собственный жанр, короткий рассказ, заканчивающийся зачастую совершенно парадоксально, неожиданно – порой до степени читательского изумления»,– Диляра Тасбулатова



Двоюродная жизнь слушать на видеосервисе Wink.