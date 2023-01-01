Двойная расплата. Дэй Лакки (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Два красавца мужчины и успешных дельца живут в одном доме, а о их личной жизни ничего не известно. Это вызов для начинающей журналистки! Я устроилась к ним в дом горничной, чтобы сделать компрометирующую съемку и написать сенсационную статью. Но тут же попалась… Наказание, которое они мне придумали: действительно отработать горничной до конца контракта! Натирать полы и воевать с пылью. Ужасно. Но кое-что об их личной жизни я узнала, и это действительно меня шокировало.



Двойная расплата слушать на видеосервисе Wink.