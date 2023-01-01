Двойная красота. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

40-летняя Татьяна Абрамова за годы замужества поверила в то, что без мужа Михаила она ни на что не способна. Именно поэтому Татьяна всегда все прощала мужу, в том числе многочисленные романы на стороне и связь, которую муж, не таясь, поддерживал на работе с секретаршей Анжелой. В один прекрасный момент Михаил сообщил жене, что собрался сделать Анжелу своей второй, пусть неофициальной, но женой. Раньше муж такого не позволял себе, Татьяна испугалась, что теряет Михаила и начала бороться за него. В ход пошло все: новая прическа, макияж, откровенные наряды. У мужа начался праздник, он чувствовал себя султаном, у которого две жены, каждая из них старалась ему угодить. Но игра в гарем закончилась быстро, Татьяна потеряла веру в себя и решила оставить все, как есть. К ее удивлению, ситуация сама скоро изменилась, Михаил начал обращать на Татьяну больше внимания. Вскоре Татьяна узнала причину перемен: Анжела забеременела, а Михаилу не нужны были дети. Когда-то и Татьяну он заставил сделать аборт, с тех пор она не могла иметь детей. Момент, когда Татьяна застает Михаила требующего, чтобы Анжела сделала аборт, становиться переломным для Татьяны. Она защищает от мужа свою соперницу, уговаривает её оставить ребенка. А потом находит в себе силы, чтобы избавиться от зависимости от мужа, прогнать Михаила и устроить свое личное счастье с бывшим однокурсником Стасом.



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