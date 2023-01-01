Дворовый роман. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Однажды утром 46-летний Николай Заморенов проснулся с гудящей головой в комнате дворничихи Зинаиды. От нее же Николай узнал, что накануне она подобрала его пьяного во дворе, привела к себе домой и… у них «все было». Зинаида призналась, что ей давно нравился Николай. Николай же боится, что Зинаида начнет шантажировать его, или, того хуже, сообщит обо всем его жене Ольге. Николай решил дать Зинаиде денег, чтобы она все «забыла», объяснил, что между ними ничего не может быть, потому что они – из разных социальных слоев. Зинаида рассказала, что рано осталась без родителей, потом родила без мужа, и всю жизнь «тянет лямку». Однажды она услышала, как Николай поет под гитару, и влюбилась в него. Без всякой надежды на взаимность. Николай понял, как сильно он обидел эту женщину. Дома у Николая тоже не все гладко – жена недовольна тем, что он, будучи рядовым инженером на заводе, мало зарабатывает, зато часто поет на всевозможных праздниках, как массовик-затейник. Однажды Николай вернулся с работы раньше обычного и увидел, как его жену подвозит домой и целует ее начальник. Николай обвинил Ольгу в измене, но жена оскорбила Николая, сказав, что все в этом доме принадлежит ей, и если его что-то не устраивает – он может уходить! И Николай ушел… к Зине. Зинаида была счастлива и старалась всячески угодить Николаю. Неожиданно к Зинаиде в отпуск приехал сын – военнослужащий-контрактник Федор. Он, в отличие от Зины, видит, что у Николая нет серьезных намерений по отношению к его матери. А через несколько дней Николай встречает жену во дворе, и она сообщает, что в гости едет их дочь с мужем, и они не знают, что родители разошлись. Николай просит Ольгу ничего не сообщать дочери и радостно возвращается домой. Но после отъезда дочери отношения между супругами стали еще хуже. Николай решил навсегда уйти к Зинаиде. Но дворничиха выгнала Николая. Он вынужден временно жить у друга. Ольга снова попыталась вернуть мужа, предложила ему уволиться с завода и пойти к ней в торговлю, но Николай окончательно понял, что Ольга давно стала ему чужой. Он любит Зину и сделает все, чтобы она простила его.



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