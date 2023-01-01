Двое могут хранить секрет. Карен Макманус (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эхо-Ридж. Очаровательный городок, будто сошедший с рекламного проспекта. Городок, где теперь предстоит жить старшекласснице Эллери и ее брату-близнецу. Городок, в котором произошла череда загадочных происшествий… Недавно на одной из улиц города был насмерть сбит учитель местной школы – виновник скрылся с места аварии. Пятнадцать лет назад – безжалостно убита школьная «королева красоты», выпускница Лейси… А еще несколькими годами ранее из Эхо-Ридж бесследно исчезла Сара – родная тетя Эллери. Могут ли все эти случаи быть как-то связаны? Эллери и ее одноклассник Малкольм решают во всем разобраться. С каждым днем они становятся все ближе к истине, но какую цену им придется за это заплатить?



Двое могут хранить секрет слушать на видеосервисе Wink.