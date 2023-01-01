Двинулись земли низы – 1. Вадим Нестеров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

После страшной междоусобной войны пятеро 20-летних мальчишек-ветеранов, выживших в кровавой купели, встретились в стенах Академии новой империи. Они пришли сюда научиться чему-нибудь, кроме как убивать. И это у них получилось. Первый будет словами плавить человеческие сердца, заставлять людей смеяться и плакать. Второй научится искать спрятанные сокровища. Третий станет повелителем металлов и будет ковать Оружие Победы. Специализацией четвертого станет управление людьми. Наконец, пятый станет одним из тех, кто создаст страшное оружие, отменившее Третью Великую Войну. Они пройдут жизнь плечом к плечу, но что за фатум свел их вместе, и какой рок забрал так рано? Так могла бы звучать аннотация, будь эта книга романом-фентези. Но это строго документальный роман о двадцатых годах двадцатого столетия. Роман-мозаика в лицах. _________ Фотографии, использованные в книге, сделаны в начале XX века и находятся в Public Domain.



Двинулись земли низы – 1 слушать на видеосервисе Wink.