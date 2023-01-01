Двести женихов и одна свадьба. Екатерина Романова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Плотник, скрипач, архитектор, алхимик, бездомный даже. У меня богатый список женихов, но до дела так и не дошло. Всякий раз ноги мчат меня из церкви, а заветный портал на Землю так и не открывается! Но двухсотый раз – алмаз! Я даже нашла замечательного стрессоустойчивого жениха. И надо же было сэру Кристиану Ортингтону так не вовремя вернуться в столицу и разрушить мои планы…



Двести женихов и одна свадьба слушать на видеосервисе Wink.