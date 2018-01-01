Двенадцать стульев. Илья Ильф,Евгений Петров (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет жемчужину русской литературы, аудиокнигу знаменитейшего и неподражаемого дуэта писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова – «Двенадцать стульев» («12 Стульев»). Издание было многократно экранизировано. Книга прочитана популярным артистом и актером дубляжа Сергеем Горбуновым. "– Вы все таки никому не говорите, что меня видели, – просительно сказал Ипполит Матвеевич, – могут и впрямь подумать, что я эмигрант. – Вот! Вот! Это конгениально! Прежде всего актив: имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив: он боится, что его заберут в ГПУ. – Да ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не эмигрант. – А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали? – Ну, приехал из города N по делу. – По какому делу? – Ну, по личному делу. – И после этого вы говорите, что вы не эмигрант?.. Один мой знакомый тоже приехал… Тут Ипполит Матвеевич, доведенный до отчаяния историями о знакомых Бендера и видя, что его не собьешь с позиции, покорился. – Хорошо, – сказал он, – я вам все объясню. «В конце концов, без помощника трудно, – подумал Ипполит Матвеевич, – а жулик он, кажется, большой. Такой может быть полезен». ©



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