Двенадцать портретов (в формате «будуар»). Аркадий Аверченко
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Двенадцать портретов (в формате «будуар»). Аркадий Аверченко

Двенадцать портретов (в формате «будуар»). Аркадий Аверченко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Юмор75 мин12+

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Сюжет

«Эта книжка портретов – нечто среднее между портретной галереей предков и альбомом карточек антропометрического бюро при сыскном отделении. Во всем том, что происходит в России, чрезвычайно большую роль сыграл Александр Керенский. Поэтому я и отвожу ему в своей портретной галерее целых три места. Я не дал портретов Ленина и Троцкого, потому что эти два знаменитых человека и так уже всем навязли в зубах. Вместо них я даю портреты их жен. Это – элегантнее и свежее. …»

Двенадцать портретов (в формате «будуар») слушать на видеосервисе Wink.

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