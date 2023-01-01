Двенадцать дверей. Анастасия Логинова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература, Приключения589 мин6+
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Сюжет
«Двенадцать дверей» – не просто авантюрное фэнтези для детей и подростков. Эта книга приглашает вас в удивительное путешествие к самому себе. Рири и Тим открывают дверь за дверью и попадают в неизведанные миры, населeнные диковинными обитателями – но на самом деле, исследуют теорию архетипов.Проходя испытания, герои знакомятся с основными психологическими портретами и учатся лучше понимать других и себя. Если вы искали подробный, доступный и весeлый путеводитель по архетипам – он перед вами.
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