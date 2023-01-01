Две жены для Святослава. Елизавета Дворецкая
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Две жены для Святослава. Елизавета Дворецкая

Две жены для Святослава. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы, Русская литература825 мин16+

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Сюжет

Еще мальчиком Святослав, сын Ольги и Игоря, принял на себя бремя власти. Увлеченный ратными делами, юноша и не думал о женитьбе, меж тем с детства по политическим соображениям ему были предназначены две невесты. Кого же выбрать – смолянскую княжну Прияну, о которой уже идет слава ведуньи, или древлянскую Горяну, дочь родителей-христиан?.. Святослав был готов подчиниться решению матери… до тех пор, пока не встретился с одной из девушек сам.

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