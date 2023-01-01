WinkАудиокнигиДве поездки в Москву. Повести и рассказы в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д.. Валерий Попов
Две поездки в Москву. Повести и рассказы в исполнении Дмитрия Быкова + Лекция Быкова Д.. Валерий Попов (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Современная проза0+
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Сюжет
Аудиостудия «Ардис» предлагает вашему вниманию сборник рассказов и повестей современного русского писателя, поэта и сценариста, председателя Союза писателей Санкт-Петербурга Валерия Попова в исполнении Дмитрия Быкова. В аудиокнигу вошли повести «Жизнь удалась», «Тёмная комната» и рассказы, а завершается она лекцией Дм.Быкова о прочитанном.
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