Две по цене одной. Диана Рымарь (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Дианы Рымарь – «Две по цене одной», пятую в серии «Сапфировые истории». Книга озвучена популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Покупаю отель и кого я тут вижу? Нет, нет, малышка, я не забыл тебя! Первую любовь не забывают, особенно если она больная. Прекрасно помню, как восемь лет назад ты сбежала от меня, а я почти год потратил на поиски. Ты сделала мне адски больно. В курсе? Нет? Ну конечно нет, видимо, всe это время жила себе спокойно. Ничего, больше не сбежишь. Ах, ты еще и дочь растишь? Сколько-сколько ей лет, говоришь? Однотомник ХЭ. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Две по цене одной слушать на видеосервисе Wink.