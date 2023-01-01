Две невесты. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Две невесты. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Две невесты. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

Сын Полины Григорьевны, Станислав, увлечен работой и не помышляет о женитьбе. Выйдя на пенсию, Полина Григорьевна решает устроить личную жизнь сына и завести внуков. Она пытается навязать ему подходящую невесту, но сын признается, что у него уже есть девушка. Полина Григорьевна счастлива и требует, чтобы он немедленно их познакомил. Станислав приводит в дом Свету – вульгарного вида развязную девицу. Полина Григорьевна пытается наладить отношения с будущей невесткой, но у нее ничего не получается. Решив сама познакомиться с родителями Светы, Полина Григорьевна отправляется их искать. Она попадает к пожилому учителю, Кириллу Львовичу, который не знает никакую Свету. Полина Григорьевна понимает, что ошиблась адресом. Неожиданно разоткровенничавшись, она рассказывает случайному знакомому о своих бедах. Между ними возникает взаимная симпатия. Не выдержав ужасного поведения девицы, Полина Григорьевна требует, чтобы сын расстался с ней. Молодые люди уходят из дома. Неожиданно к Полине Григорьевне приходит радостный Кирилл Львович – она тогда не ошиблась адресом, его дочь Машенька и ее Станислав действительно собираются поженится. Полина Григорьевна заявляет, что невесту сына зовут Света. Кирилл Львович потрясен – он понимает, что Станислав обманывает его дочь. Родители решают все выяснить и вместе отправляются к Кириллу Львовичу, у которого сейчас живут молодые люди. Кирилл Львович знакомит Полину Григорьевну с дочерью, и она с удивлением узнает в скромной Маше вульгарную Свету. Полина Григорьевна в ярости – как сын мог обмануть ее? Молодые люди признаются, что в процессе игры полюбили друг друга и действительно собираются пожениться.

Две невесты слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология

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