Две Москвы: Метафизика столицы. Рустам Рахматуллин (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Автор этой аудиокниги, которую можно назвать мистическим путеводителем по столице,– эссеист, краевед, исследователь, многие годы изучающий историю Москвы. Предлагая свои осмысления фактов прошлого, прибегая к неожиданным сопоставлениям и умозаключениям, автор помогает читателю ощутить себя очевидцем событий многовековой давности. Сравнивая Москву с Петербургом, Константинополем, Римом (как известно, «Москва есть Третий Рим»), автор аудиокниги смотрит на нашу древнюю столицу как на чудо проявления Высшего замысла, осуществляющегося на протяжении многих веков, и рассказывает о том, как в уникальных архитектурных памятниках, в городской географии и топонимии запечатлелись и времена Киевской Руси, и Смутное время, и война 1812 года. Об Иване Грозном и князе Пожарском, Баженове и Казакове, Василии Блаженном и докторе Гаазе, о древних, кровно связанных с городом подмосковных усадьбах и многом другом узнает слушатель из этой аудиокниги.



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