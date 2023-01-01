Две Москвы: Метафизика столицы. Рустам Рахматуллин (книга, 2021) слушать онлайн
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Сюжет
Автор этой аудиокниги, которую можно назвать мистическим путеводителем по столице,– эссеист, краевед, исследователь, многие годы изучающий историю Москвы. Предлагая свои осмысления фактов прошлого, прибегая к неожиданным сопоставлениям и умозаключениям, автор помогает читателю ощутить себя очевидцем событий многовековой давности. Сравнивая Москву с Петербургом, Константинополем, Римом (как известно, «Москва есть Третий Рим»), автор аудиокниги смотрит на нашу древнюю столицу как на чудо проявления Высшего замысла, осуществляющегося на протяжении многих веков, и рассказывает о том, как в уникальных архитектурных памятниках, в городской географии и топонимии запечатлелись и времена Киевской Руси, и Смутное время, и война 1812 года. Об Иване Грозном и князе Пожарском, Баженове и Казакове, Василии Блаженном и докторе Гаазе, о древних, кровно связанных с городом подмосковных усадьбах и многом другом узнает слушатель из этой аудиокниги.
Две Москвы: Метафизика столицы слушать на видеосервисе Wink.