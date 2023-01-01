Две мечты одной семьи. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Две мечты одной семьи. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Две мечты одной семьи. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

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О книге

Геннадий Зайцев мечтал о ребенке, но его жена Лариса хотела сначала сделать карьеру. Почти два года назад, узнав о том, что беременна, Лариса решила сделать аборт. Геннадий тогда заявил, что, если его жена избавится от ребенка, он уйдет. Лариса согласилась родить. С момента появления малыша, у Геннадия больше не было свободного времени. Едва он возвращался с работы, как Лариса передавала ему сына, заставляя кормить, гулять, купать и вставать к нему ночами. Однажды терпение Геннадия закончилось. Супруги поссорились. Лариса заявила, что хотела бы выйти на работу. Дела в ее фирме складывались не лучшим образом, и ей предложили вернуться. Геннадий решил взять отпуск на месяц, надеясь, что жена быстро соскучится по ребенку и бросит работу. Но не тут-то было, Лариса не только не захотела уходить с работы, но еще и в трехдневную командировку отправилась. Как-то на улице он познакомился с Викторией, матерью – одиночкой, работавшей до декрета педиатром. Вскоре ему понадобилась помощь Виктории, у его сына поднялась температура. Виктория осмотрела малыша, дала совет, как ухаживать за ребенком. Геннадий и Виктория разговорились. Оба чувствовали себя одинокими и страдали от непонимания. Вскоре Лариса вернулась и сообщила, что ей предложили перспективную должность в другом городе, и она… приняла предложение. Геннадий пришел в ярость – жена требовала, чтобы он бросил работу, друзей, переехал куда-то с ребенком и окончательно стал нянькой для сына?! Не мужское это дело. Лариса уехала. Геннадий начал звонить ей, в какой-то момент ему показалось, что жена встречается с другим. В отчаянии он пригласил к себе Викторию, но она, поняв ситуацию, подбодрила его и отказалась становиться любовницей. Лариса приехала на выходные. Супруги начали придираться друг к другу, не выдержав, жена заявила, что подает на развод и забирает сына. Так и получилось. Лариса увезла Андрюшу в другой город. Геннадий остался один. Наконец, он начал понимать, что семью разрушили его амбиции и никчемная мужская гордость. Геннадий приехал к Ларисе, чтобы повидаться с сыном. Лариса предложила ему остаться. Геннадий согласился.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
30 мин / 00:30

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