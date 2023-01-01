Две мечты одной семьи. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Геннадий Зайцев мечтал о ребенке, но его жена Лариса хотела сначала сделать карьеру. Почти два года назад, узнав о том, что беременна, Лариса решила сделать аборт. Геннадий тогда заявил, что, если его жена избавится от ребенка, он уйдет. Лариса согласилась родить. С момента появления малыша, у Геннадия больше не было свободного времени. Едва он возвращался с работы, как Лариса передавала ему сына, заставляя кормить, гулять, купать и вставать к нему ночами. Однажды терпение Геннадия закончилось. Супруги поссорились. Лариса заявила, что хотела бы выйти на работу. Дела в ее фирме складывались не лучшим образом, и ей предложили вернуться. Геннадий решил взять отпуск на месяц, надеясь, что жена быстро соскучится по ребенку и бросит работу. Но не тут-то было, Лариса не только не захотела уходить с работы, но еще и в трехдневную командировку отправилась. Как-то на улице он познакомился с Викторией, матерью – одиночкой, работавшей до декрета педиатром. Вскоре ему понадобилась помощь Виктории, у его сына поднялась температура. Виктория осмотрела малыша, дала совет, как ухаживать за ребенком. Геннадий и Виктория разговорились. Оба чувствовали себя одинокими и страдали от непонимания. Вскоре Лариса вернулась и сообщила, что ей предложили перспективную должность в другом городе, и она… приняла предложение. Геннадий пришел в ярость – жена требовала, чтобы он бросил работу, друзей, переехал куда-то с ребенком и окончательно стал нянькой для сына?! Не мужское это дело. Лариса уехала. Геннадий начал звонить ей, в какой-то момент ему показалось, что жена встречается с другим. В отчаянии он пригласил к себе Викторию, но она, поняв ситуацию, подбодрила его и отказалась становиться любовницей. Лариса приехала на выходные. Супруги начали придираться друг к другу, не выдержав, жена заявила, что подает на развод и забирает сына. Так и получилось. Лариса увезла Андрюшу в другой город. Геннадий остался один. Наконец, он начал понимать, что семью разрушили его амбиции и никчемная мужская гордость. Геннадий приехал к Ларисе, чтобы повидаться с сыном. Лариса предложила ему остаться. Геннадий согласился.



Две мечты одной семьи слушать на видеосервисе Wink.