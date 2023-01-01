Двадцатый век за 30 секунд. Коллектив авторов (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Вы, наверное, знаете, или думаете, что знаете немало о XX веке – скорее всего вы даже смогли в нем немного пожить – а значит слышали о Карибском кризисе, двойной спирали ДНК или крахе Уолл-Стрит. Но даже для людей, которые застали эти события, XX век был самым быстро промелькнувшим в истории. Так освежите свою память с помощью кратких статей книги, в которых рассказывается обо всех ключевых событиях столетия – «Sputnik» до Стоунволла. «XX век за 30 секунд» представляет вашему вниманию уникальный подход к современной истории, сжатый пересказ 100 лет инноваций и искусства, политики и конфликтов, триумфов и катастроф, представленный в 50 снимках, которые предлагают быстрое определение того, как мир вращается и эволюционирует. Узнайте, какие события определили исторический период и почему. От Красной Армии до Черного понедельника, из Вудстока в Мировую паутину, наша книга – самый быстрый способ путешествовать во времени. Джонатан Т. Рейнольдс – профессор истории в университете Северного Кентукки, США. Он является стипендиатом программы Фулбрайта и получил награду Aggrey за успехи в учебе и премию Milburn Outstanding Professor Award. Он является автором нескольких книг, в том числе и «Африка в мировой истории» (совместно с Эриком Гилбертом), «Суверенитет и борьба: Африка и африканцы в эпоху „холодной войны“». Он преподает курсы по истории Африки, истории империализма, мировой истории, история еды и исторической методологии. © Storysidе



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