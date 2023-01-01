Двадцать лет спустя. Александр Дюма (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Трилогия о мушкетерах Александра Дюма была и остается эталоном приключенческого жанра, который не только пробуждает в детстве интерес к истории и историческим романам, но и знакомит с понятиями «настоящая дружба», «честь» и «бесстрашие», оставляя впечатление на всю жизнь. Действие романа разворачивается через двадцать лет после событий «Трех мушкетеров». Дерзкий и смелый девиз «Один за всех и все за одного» гораздо легче срывается с уст энергичной и бесшабашной молодости. А потом даже самые неутомимые герои стареют, беднеют и теряют запал. За эти годы д’Артаньян разочаровался в своей службе, Атос места не находит от беспокойства за сына, Портос безуспешно борется со скукой, а Арамис ведет активную подрывную деятельность против существующей власти. Сможет ли четверка старых друзей забыть обиды, разочарование и крушение юношеских идеалов и изведать азарт новых приключений? Что перетянет – карьерные устремления и политические амбиции или крепкая дружба и данная двадцать лет назад клятва верности? Один из своих любимых приключенческих романов для вас с азартом и страстью озвучил Григорий Перель. Интересные факты о трилогии про королевских мушкетеров: 1) У главных героев были реальные прототипы, которые служили в мушкетерском полку, но судя по хронологической логике они не могли быть знакомы. 2) Первая глава романа вышла в газете «La Siècle» в марте 1884 года. С тех пор читатели, затаив дыхание, ждали каждого нового выпуска книжного сериала, чтобы узнать, чем же закончилась очередная дуэль, удалось ли героям выпутаться из опасности. 3) У романов популярной приключенческой серии вышло уже более 20 экранизаций. И, судя во всему, останавливаться кинематографисты пока не планируют :)



Двадцать лет спустя слушать на видеосервисе Wink.