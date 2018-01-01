Два домовых дома. Андрей Белянин,Игорь Касилов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет новую аудиокнигу известнейшего российского писателя Андрея Белянина – «Два домовых дома». Кто способен организовать олимпийские игры в мифическом Китае прямо из Москвы? Кто остановил древних демонов и великого императора Поднебесной? Кто убедил кота Маркса резко сменить политику партии? Кто позвал на стадион Илью Муромца, Маленького Мука, Тора с молотом? Кто пустил в дом второго домового? Кстати, это оказалась домовая… Но самый главный вопрос: а отвечать-то за весь этот разгром кто будет? Видимо, Гаврюша и Красивые. Книга прочитана популярным артистом (более 26 ролей в фильмах) и известным актером дубляжа Алескандром Хошабаевым, на чьем счету дублирование в более, чем 70 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Довлатов» 2018, «Чужой: Завет» (2017) , «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), «Кредо убийцы» (2016), «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» (2016), и многих других. ©



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