Души. Рои Хен (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Я – лгун и пустозвон», с первых слов представляется вам рассказчик в романе «Души» израильского писателя Рои Хена. Но никто не может, утверждает он, рассказать про собственное детство – и не соврать. Как говорили во времена его детства: «Пусть будет ложь, но чтоб она сияла!» И через это сияние, сияние изысканных, изобретательных историй, душа рассказчика Гриши говорит с душой слушателя. Душа его, сорокалетнего Гриши, живущего с мамой в эмигрантской квартире в Яфо, уже 400 лет скитается из тела в тело, из эпохи в эпоху. Будто Вечный жид, он странствует, не находя покоя: из дремучего польского местечка – в венецианское гетто, оттуда на еврейское кладбище в Марокко и через немецкий концлагерь – в современный Израиль. Меняет имена: Гиц, Гедалья, Джимуль. И в каждом воплощении у него есть одна-единственная душа-близнец: найти бы ее теперь, эту душу… Однако Гриша – не единственный голос, с которым мы знакомимся. У Гришиной мамы, которая, спасибо большое, сидит в две тысячи двадцатом году в комнате с кондеем, собственное мнение насчет всех этих историй: грязная ложь, поклеп на родную мать, которая всё для него, оторванные от реальности фантазии, выдуманные имена… Непорядок с рассудком! Оба голоса со страстью постараются убедить вас каждый в своей версии событий, в своей версии взгляда на реальность. Но на чьей стороне окажетесь вы, слушатель? О книге: «Рои Хен написал щемящую сагу странствующей души, в которой анекдот сменяется трагедией с какой-то калейдоскопической скоростью. Пустившись в путь по этой книге, нам предстоит здорово встряхнуться: чувствами, мыслями, воображением…» Дина Рубина «Черт! Почему не я придумал эту историю? Может быть, в следующей жизни». Меир Шалев Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале



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