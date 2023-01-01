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Душеполезные поучения аввы Дорофея. Избранное. Авва Дорофей (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература71 мин12+
Сюжет
Авва Дорофей знаменит своим литературным наследием: поучениями (числом 21), посланиями (числом 10) и записью ответов старцев Варсонофия Великого и Иоанна Пророка на вопросы преподобного Дорофея (числом 87). Труды аввы Дорофея являются классикой аскетической литературы, изучаются монашествующим�и и мирянами как источник анализа помыслов и движений души христианина.
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