Душеполезные поучения аввы Дорофея. Избранное. Авва Дорофей (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Авва Дорофей знаменит своим литературным наследием: поучениями (числом 21), посланиями (числом 10) и записью ответов старцев Варсонофия Великого и Иоанна Пророка на вопросы преподобного Дорофея (числом 87). Труды аввы Дорофея являются классикой аскетической литературы, изучаются монашествующим�и и мирянами как источник анализа помыслов и движений души христианина.



Душеполезные поучения аввы Дорофея слушать на видеосервисе Wink.