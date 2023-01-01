Душа Запада. Роман Суржиков (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Интерлюдии – это небольшие истории в стороне от главного сюжета. Действие разворачивается в новых местах, еще не знакомых читателю. На сцену выходят новые персонажи со своими чувствами и тайнами. Неведомые грани мира Полари раскрываются перед читателем и несут предвестье будущих великих со�бытий. Интерлюдия №3 Август 1774 года от Сошествия Я теперь стала очень понятлива



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