Душа Запада. Роман Суржиков
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Аудиокниги
Душа Запада. Роман Суржиков

Душа Запада. Роман Суржиков (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фэнтези16+

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Сюжет

Интерлюдии – это небольшие истории в стороне от главного сюжета. Действие разворачивается в новых местах, еще не знакомых читателю. На сцену выходят новые персонажи со своими чувствами и тайнами. Неведомые грани мира Полари раскрываются перед читателем и несут предвестье будущих великих событий. Интерлюдия №3 Август 1774 года от Сошествия Я теперь стала очень понятлива

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Фэнтези

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