Душа Одиночки. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Душа Одиночки» – фантастический роман Андрея Ливадного, эпизод сороковой, основное время действия 3828 год, цикл «История Галактики», жанр боевая фантастика, космическая фантастика. Зловещее наследие галактической войны – искусственный разум, известный, как «Пакет программ независимого по�ведения „Одиночка“». Многие годы данная киберсистема считалась жутким порождением запредельных военных технологий. Однако когда в прямом нейросенсорном контакте с киберсистемой находится человек, возникает двусторонняя связь и часть личности пилота остается на искусственном носителе… даже после его смерти.



Душа Одиночки слушать на видеосервисе Wink.