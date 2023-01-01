Душа квартиры: Советы архитектора по обустройству пространства для работы и жизни. Екатерина Рейзбих (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Как в идеале должна выглядеть квартира боксера? Квартира йога, преподавателя, программиста или массажиста? Городские квартиры перестают быть только местом для сна и хранения вещей. Они уже давно превратились в площадки для развития, обучения и работы, но при строительстве это по-прежнему не учитывается. Советы и рекомендации архитектора и концептуалиста Екатерины Рейзбих помогут вам адаптировать вашу квартиру для любых нужд – от создания творческой студии до уютного уголка для работы. Из аудиокниги вы узнаете об авторской методике проектирования пространства, основанной на изучении поведения человека и сможете сделать из вашей квартиры удобное место для достижения ваших жизненных целей. Эта книга содержит дополнительный материал в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после её покупки.



Душа квартиры: Советы архитектора по обустройству пространства для работы и жизни слушать на видеосервисе Wink.