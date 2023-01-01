Душа и сказка. Александр Шевцов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Автор Александр Шевцов в своем блоге на «Сказочный мир» пишет сказки и публикует народные сказки в течение нескольких лет. «…мои друзья задали мне несколько вопросов, на которые мне хочется ответить в этой книге, потому что они заставляют меня понять самого себя. Вот они: 1) Какое понятие вы вкладываете в слово «душа»? 2) Может ли душа читать книги или это прерогатива сугубо ума человека? 3) Отличие обычной книги от книги, в которую писатель «Вложил душу»? 4) Какие книги из вашего читательского опыта вы отнесете к произведениям, которые пробуждают и будоражат душу? 5) Есть люди чувствующие больше других, с тонкой душевной организацией, а как людям нечувствительным, можно приблизиться к пониманию книг обращенных к душе человека? 6) Может ли книга повлиять на душу человека или книга лишь ключ для сокрытых миров уже существующих в душе? Общается ли душа автора и душа читателя произведения в момент прочтения? И я бы добавил к ним свой вопрос: творит ли сказка свой народ, растут ли дети, которым читали сказки, другими, чем лишенные этого счастья? На эти вопросы автор отвечает этой книгой.



Душа и сказка слушать на видеосервисе Wink.